Aç kalan tilki ilçe merkezine indi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu ile görüntülendi.

Akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde gezen bir tilki, bazı evlerin yanındaki çöp konteynırlarında yiyecek aradı.

Yaşam alanı olan ağaçlık alandan ilçe merkezine inen tilkiyi gören Tugay Öztürk, cep telefonu kamerasıyla tilkiyi görüntüledi. Bir süre çevrede gezinen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Tugay Öztürk, tilkiyi görünce şaşırdığını belirtti.