Acar ne demek? Acar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan acar kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "acar" kelimesinin üç anlamı bulunuyor. TDK, "acar" kelimesinin kökenini Arapça olarak belirtiliyor. Peki acar ne demek? Acar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

ACAR NE DEMEK?

Günümüzde üç anlamda kullanılan acar sözcüğü; yeni olan, atılgan ve güçlü ve becerikli, çevik, enerjik olan anlamlarına gelmektedir.

ACAR KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Acar kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni Arapça olan acar kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Atılgan.

Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik olan.

Yeni olan.

Acar kelimesi Türkçe mi?

Acar kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni Arapça olan bir kelimedir.