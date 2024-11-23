Acele kamulaştırma iptal: Emsal karar

Denizli'nin Tavas İlçesi Avdan Mahallesi'nde tarım arazilerini ve yaşam alanlarını korumak için mücadele eden yurttaşlar kazandı. Bölgede 3 milyon 764 bin 623 metrekarelik bir alan kömür madeni için acele kamulaştırıldı. Bölge halkı karara itiraz ederek dava açtı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise kararı iptal etti. Bu kararın, Türkiye’de emsal oluşturacak nitelikte bir adım olması bekleniyor.

Avdan köylüleri, kararı yalnızca kendi köyleri için değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarım arazilerinin korunması adına da büyük bir adım olarak değerlendirdi. Avdan Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Öztürk, “Türkiye’de emsal olacak ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte acele kamulaştırma yöntemine başvurularak verimli tarım arazileri, vatandaş rıza göstermediği sürece artık maden sahası ilan edilemeyecek” dedi.