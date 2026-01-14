Acele Kamulaştırma Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanır?

Acele kamulaştırma, özellikle büyük kamu projeleri ve acil durumlar gündeme geldiğinde sıkça duyulan hukuki kavramlardan biridir. Vatandaşlar “acele kamulaştırma ne demek?” sorusuna yanıt ararken, bu uygulamanın mülkiyet hakkı üzerindeki etkileri de yoğun şekilde tartışılmaktadır. Bu yazıda acele kamulaştırmanın anlamı, kapsamı ve uygulama süreci tüm yönleriyle ele alınıyor.

ACELE KAMULAŞTIRMA NE ANLAMA GELİR?

Acele kamulaştırma, kamu yararı gerektiren durumlarda, taşınmazın bedeli kesinleşmeden önce devlet tarafından el konulabilmesini sağlayan özel bir kamulaştırma yöntemidir. Normal kamulaştırma sürecinden farklı olarak, acele kamulaştırmada idare, mahkeme kararıyla taşınmazı hızlı şekilde kullanmaya başlayabilir. Bu yöntem, zaman kaybının kamu zararına yol açacağı durumlarda tercih edilir.

ACELE KAMULAŞTIRMA HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Acele kamulaştırma genellikle savunma, enerji, ulaşım ve altyapı projeleri gibi stratejik alanlarda gündeme gelir. Özellikle yol, baraj, enerji iletim hatları, maden ve sanayi yatırımları gibi projelerde kamu hizmetinin gecikmemesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebilir. Bu uygulama, olağanüstü hâller veya acil kamu ihtiyacının bulunduğu durumlarla sınırlıdır.

ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

Acele kamulaştırma sürecinde ilk olarak idare, kamu yararının aciliyetini gerekçelendirir. Ardından mahkemeye başvurularak acele kamulaştırma kararı talep edilir. Mahkeme, taşınmazın geçici bedelini belirler ve bu bedel hak sahibine yatırıldıktan sonra idare taşınmaza fiilen el koyabilir. Asıl kamulaştırma bedeli ise daha sonra yürütülen davalar sonucunda kesinleşir.

ACELE KAMULAŞTIRMA İLE NORMAL KAMULAŞTIRMA ARASINDAKİ FARK

Normal kamulaştırmada taşınmazın bedeli belirlenip ödeme yapıldıktan sonra mülkiyet devri gerçekleşirken, acele kamulaştırmada süreç tersine işler. Önce taşınmaza el konulur, bedel sonradan kesinleşir. Bu yönüyle acele kamulaştırma, mülkiyet hakkına daha hızlı müdahale edilmesine olanak tanır.

ACELE KAMULAŞTIRMADA HAK SAHİPLERİNİN HAKLARI

Acele kamulaştırma, mülk sahibinin haklarını tamamen ortadan kaldırmaz. Hak sahipleri, belirlenen geçici bedelin yetersiz olduğunu düşünmeleri hâlinde dava açabilir. Ayrıca taşınmazın gerçek değeri için bedel artırımı talep etme hakları da bulunmaktadır. Bu nedenle acele kamulaştırma, hukuki denetime açık bir uygulamadır.

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDEN TARTIŞMALIDIR?

Acele kamulaştırma, hızlı uygulanması nedeniyle zaman zaman eleştirilere konu olmaktadır. Mülkiyet hakkının anayasal bir hak olması, bu yöntemin keyfi kullanımı endişesini beraberinde getirebilir. Bu yüzden acele kamulaştırma kararlarının kamu yararı ve zorunluluk kriterlerine dayanması büyük önem taşır.

Acele kamulaştırma nedir?

Acele kamulaştırma, kamu yararı gerektiren acil durumlarda, taşınmazın bedeli kesinleşmeden önce devlet tarafından el konulmasını sağlayan kamulaştırma yöntemidir.

Acele kamulaştırma kalıcı mıdır?

Evet. Acele kamulaştırma, normal kamulaştırma süreci tamamlandığında kalıcı hâle gelir ve mülkiyet devri kesinleşir.

Acele kamulaştırmaya itiraz edilebilir mi?

Evet. Hak sahipleri, acele kamulaştırma kararına ve bedeline karşı dava açma hakkına sahiptir.

Acele kamulaştırma, kamu yararının aciliyet taşıdığı durumlarda başvurulan istisnai bir uygulamadır. Her ne kadar hızlı çözüm üretmeyi amaçlasa da, mülkiyet hakkı üzerindeki etkileri nedeniyle dikkatle uygulanması gerekir. Bu nedenle acele kamulaştırma kararlarının hukuki denetimden geçmesi, hak sahiplerinin korunması açısından büyük önem taşır.