Acele kamulaştırmaya yargı freni

Balıkesir Gökçeyazı Sarıalan mevkiinde CVK Madencilik'in altın madeni için köylülerin tarlalarının kamulaştırma kararına Danıştay 'dur' dedi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği ve Türkmen Dağı Çevre Platformu yaptığı açıklamada, "Güzel haber. Danıştay acele kamulaştırma’ya dur dedi. İtiraz yolu kapalı olmak üzere verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası, acele kamulaştırmanın iptal edilmesini bekliyor, başta dava açan köylülerimiz ve avukatlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla CVK Madencilik'in İvrindi ve Sarıalan'da açmak istediği altın ve bakır madeni için 'acele kamulaştırma' kararı verilmiş, köylüler buna karşı davalar açmıştı.