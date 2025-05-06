Acele kamulaştırmaya yargı freni
Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırlarında, Sarıalan Mevkii’nde CVK Maden İşletmeleri tarafından yapılmak istenen altın madeni projesine karşı verilen hukuk mücadelesinde önemli bir aşama kaydedildi. Danıştay, köylülerin tarlalarının kamulaştırılmasını durdurdu.
Balıkesir Gökçeyazı Sarıalan mevkiinde CVK Madencilik'in altın madeni için köylülerin tarlalarının kamulaştırma kararına Danıştay 'dur' dedi.
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği ve Türkmen Dağı Çevre Platformu yaptığı açıklamada, "Güzel haber. Danıştay acele kamulaştırma’ya dur dedi. İtiraz yolu kapalı olmak üzere verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası, acele kamulaştırmanın iptal edilmesini bekliyor, başta dava açan köylülerimiz ve avukatlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla CVK Madencilik'in İvrindi ve Sarıalan'da açmak istediği altın ve bakır madeni için 'acele kamulaştırma' kararı verilmiş, köylüler buna karşı davalar açmıştı.