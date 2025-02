Acele yıkıma halk barikatı

İstanbul Ümraniye’de işçi ve emeklilerin yoğun olarak yaşadığı, rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’ndeki evlerin yıkımına dün sabah saatlerinde başladı. Yapılmak istenen kentsel dönüşümün büyük hak kayıplarına yol açacağını belirterek hukuki süreci başlatan mahalleli, yıkıma tepki gösterdi. Mahalleli ‘‘Belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanırken hukuki süreç devam ederken apar topar yıkım neden? Gerekirse davamızı AİHM’e taşıyacağız, evlerimizden çıkmayacağız’’ dedi.

2,5 YIL ÇİVİ ÇAKILMADI

2B (orman niteliğinde olmayan alanlar) arazisi üzerinde olan ve yaklaşık 10 yıl önce paralarını ödeyerek tapularını alan, vergilerini ödeyen mahalleli, kentsel dönüşüm süreci ile karşı karşıya kaldı.

Yaşananları BirGün’e anlatan mahalleli, 5 yıl sonra AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin mahalleye geldiğini ve ‘‘Burası kentsel dönüşüme giriyor’ diyerek önümüze muvafakatnameler koydu, herhangi bir hak kaybımız yoktu ve pek çoğumuz bunu imzaladık. Ancak 2.5 yıl kadar herhangi bir inşaat başlamadı, bir çivi bile çakılmadı. Yaklaşık 10 ay önce belediye mahalleye gelerek ofis açtı. İnsanları arayıp ‘gelin sözleşmenize imza atın’ dedi. Bizler de ‘2,5 yıl önce sözleşme imzaladık, neyin sözleşmesi. Önceki imzaladığımız sözleşme ne oldu?’ diye sorduk. Ümraniye Belediyesi ‘Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettik. Bakanlık eski sözleşmeleri kabul etmiyor, tekrar sözleşme yapılacak. Burada okuyup imzalayın’ dedi. Israrla sözleşmeleri bizlere vermediler. Buradaki insanların yarısından çoğu 60 yaş üstü, okuma yazma bile bilmiyor, teknik terimleri anlamaları mümkün değil. İnsanları tehdit ederek, kandırarak sözleşmeler imzalatıldı. Sözleşmede ciddi hak kayıpları vardı ve hukuki süreç başladı’’ dedi.

PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ

Hukuki süreç tamamıyla sonuçlanmadan yıkımın başlamasına tepki gösteren mahalleli, direnişe başlayacaklarını söyledi. Mahalleli ‘‘Yıkılan evlerden, gecekondulardan tuğla örneği alıyorlar. Muhtemelen test edip ‘Biz bunları test ettik, evler depreme dayanıksız’ diyeceker. Fakat bunların bu örnekleri daha sözleşmeleri getirmeden önce alıp incelemeleri gerekiyordu. Biz burada bu evleri asla yıktırmayacağız, burayı yapamayacaklar, onlara peşkeş çektirmeyeceğiz’’ diye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Turgay Kutlu, şunları söyledi:

‘‘Mahkeme süreci var. AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne bu süreçte rezerv alan iptal, evrakta sahtecilik gibi davalar açtık. Mahkeme burasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonra belediye tekrar bir savunma yaptı. Mahkeme bu sefer onların lehine karar vermiş. Kararı göstermiyorlar. Mahalleye bir bilirkişi bile gelmeden, inceleme yapmadan nasıl böyle bir karar verebilir? Bize söylenen ‘50 yıllık evler var, güvenli değil. Herhangi bir depremde bilmem, can kaybından eğer ki vatandaşın lehine karar verirseniz oradaki can kaybından biz sorumlu değiliz, mahkemeniz sorumludur’ savunması yaptıkları. Evlerini boşaltıp giden ve yıkıma onay verenlerin şu an evleri yıkılıyor. Boşaltıp gitmiş bile olsalar burada hukuki süreç tam olarak sonuçlanmadı. Mahkemenin kararına itirazlarımız olmadan bu yıkımı yapamazlar. Hukuki süreç tamamıyla sonuçlanmadan yapılan yıkımlar hukuksuzdur. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz, mahallemizi vermeyeceğiz. Yangından mal kaçırır gibi panik halinde yıkıyorlar. Bu neyin telaşı?’’