Achille Polonara sağlık sorunları nedeniyle basketbol kariyerini noktaladı

Achille Polonara, profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Anadolu Efes formaları da giyen 34 yaşındaki İtalyan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rekabetçi basketbola devam edemeyeceğini belirtti.

Polonara, bireysel antrenmanlara yeniden başladığını ancak eski seviyesine ulaşamayacağını fark ettiğini ifade ederek, “Beni geçmişteki gibi hatırlamanızı istiyorum” sözleriyle basketbola veda etti.

Kariyeri boyunca Baskonia, Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen deneyimli basketbolcu, son olarak Dinamo Sassari kadrosunda yer almıştı.

Polonara, Ekim 2023’te testis kanserini atlatmış, kısa süre sonra sahalara dönmüştü. Ancak Haziran 2025’te kendisine miyeloid lösemi teşhisi konulmuştu.