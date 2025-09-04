Acı bilançoya ‘dar tanımlı işsizlik’ perdesi

AKP iktidarının ekonomi politikası, ülkedeki ekonomik krizi önlenemez boyuta taşıdı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, yoksulluğu giderek derinleştirirken işsizliği de kalıcı hale getirdi. TÜİK’in makyajlı verileri dahi Türkiye’deki işsizliğin ulaştığı boyutu saklayamadı. Resmi verilere göre, Türkiye’deki geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “İşsizlik oranı düşük seyrediyor” sözlerini OECD verileri ışığında değerlendirdi.

OECD ÜLKELERINDE ZİRVE

Bakırlıoğlu, Türkiye’nin resmi işsizlik oranı tek hanelerde seyretmesine rağmen OECD ortalamasına kıyasla işsizlikte en üst sıralarda yer aldığını kaydetti. Verilere göre, Türkiye’de yüzde 8,6 olan dar tanımlı işsizlik oranının OECD ortalaması yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Dar tanımlı işsizlik oranı Almanya’da yüzde 3,7, Hollanda’da yüzde 3,8 ve Macaristan’da ise yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçti. Türkiye, OECD ülkeleri içinde işsizlikte ilk beş sıraya yerleşti. CHP’li Bakırlıoğlu, yalnızca dar tanımlı işsizlik rakamlarının açıklanmasının Türkiye’nin istihdam sorununu perdelediğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dar tanımlı işsizlik tek başına gerçeği yansıtmıyor. Geniş tanımlı işsizlik oranları, işgücüne katılım, kadın istihdamı ve genç işsizlik oranları kritik seviyelerde. İşgücüne dahil olmayan nüfus 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. İstihdamda oran erkek oranı yüzde 66,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 32,4’te kaldı. Kadın-erkek istihdamında maalesef kadınlar aleyhine bir tablo mevcut. Kadınlar istihdamdan siliniyor.”