Acı gerçekler her türlü sizi bulur

Ekonomik kriz derinleşiyor, yurttaşlar borç batağında, baskılar artarken temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Derinleşen iç ve dış sorunlar karşısında toplumu zapturapt altına almaya çalışan Saray rejiminin yeni hedefi sokak röportajları oldu.

İktidarın medya sopasına dönüşen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarına karşı önlemler alacaklarını dile getirdi.

ALGI YARATILIYORMUŞ

Bu röportajlarda bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğunu savunan Şahin, "RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında da benzer bir açıklama yapan Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile 'her şeyin kötüye gittiği' yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir" dedi.

"Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır" diyen Şahin, mesajını şöyle tamamladı: "Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir."

MİKROFON SUSSA SOKAK VAR

Şahin’in açıklamalarına CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sert yanıt verdi. “RTÜK’e idari para cezaları, TV’lerin ekranını karartmak yetmedi, sıra sokak röportajlarına geldi!” diyen Bulut, “Sokakta konuşan vatandaş ‘her şey kötüye gidiyor’ diyorsa bu bir algı operasyonu değil, iktidarın yarattığı acı tablonun ifadesidir” dedi.

Ekonomi politikalarının yarattığı yoksulluğa dikkat çeken Bulut, “Mutfakta tencere kaynamıyorsa, insanlar geçinemiyorsa, işsizlik ve yoksulluk artıyorsa; yurttaşın söylediği şey propaganda değil, yaşadığı gerçektir! RTÜK’ün asli görevi basını susturmak değil, medyanın özgürce yayın yapmasını güvence altına almaktır. RTÜK, bugün Saray’ın gölgesinde hareket eden bir propaganda aygıtına dönüşmüştür. Bu anlayış, demokrasinin değil, otoriterliğin göstergesidir. Bu ülkede kimse ‘geçinemiyoruz’, ‘işsiziz’, ‘barınamıyoruz’ diyemesin diye mi RTÜK var? Bu açıklama ifade özgürlüğünü hedef alan, halkın sesini kısmaya yönelik açık bir sansür girişimidir. Mikrofonu sustursanız da, sokak konuşur! Halkın sesini kısamazsınız” ifadelerini kullandı.

GERÇEKLER SİZİ BULUR

RTÜK Üyelerinden Tuncay Keser de, “Başkana göre Türkiye'de her şey ‘tıkırında’” diyerek tepki gösterdi. “Sokağın sesine, eleştiriye ceza tehdidi” diye konuşan Keser, “RTÜK'ün görevi sokağın sesini kısmak, eleştirileri susturmak değidir. Radyo, tv, youtube, sokak fark etmez; millet her yerde konuşabilmeli. ‘Yok’ denilerek gerçeklerden kaçılamaz" ifadelerini kullandı. İlhan Taşçı ise “Her rengi boyadınız bir fıstık yeşili kaldı!” sözleriyle tepki gösterdi.

PEMBE GAZETE VAKASI NEDİR?

ABD’nin ve dünyanın en zenginlerinden petrol, çelik ve banka imparatoru John Davison Rockefeller 98 yaşında yatağa düşer, ömrünün son günlerinde hastane odasında çıkan haberler nedeniyle morali bozulur. Yakın çevresi Rockefeller’in üzülmemesi, keyfinin kaçmaması için sadece olumlu haberlerin yer aldığı bir gazete çıkarır. Büyük patron artık sadece her sabah her şeyin yolunda olduğunu gösteren "güzel haberler"le bezeli "Pembe Gazete"yi okur. Rockefeller’in moralini yüksek tutmak için her şey düşünülmüştür, “Pembe Gazete’de yer alan haberlere göre ülkede her şey güllük gülistanlıktır.