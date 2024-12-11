"Acı Kahve" 3 Ocak'ta sinemalarda

Başrollerinde Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal’ın yer aldığı, senarist ve yönetmen koltuğunda Soner Sert’in oturduğu "Acı Kahve", Chantier Films’in dağıtımıyla 3 Ocak’ta seyirci karşısına çıkıyor.

Nişan töreni için toplanan bir grup insanın başından geçen trajikomik olayları konu alan film, tek mekânda ve tek günde geçiyor. Evlilik öncesi gerçekleşen ritüellerden hareketle şekillenen film, takı pazarlığından sarma tarifine, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi olgu ve olayı merkezine alıyor.

YÖNETMEN SERT: FİLMİN TEMEL TARTIŞMASI SAHTELİK

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve “kız isteme organizasyonu” olarak tarif edilen bu etkinliklerde çok kere bulunduğunu söyleyen yönetmen Soner Sert’e göre, bu etkinlikler bir performans sanatını andırıyor. “Böyle anlarda aileler birbirlerini dürüst, çalışkan ve erdemli olduklarına dair ikna etmeye çalışıyor. Halbuki gerçek öyle değil. İnsanlar zaafları ve çelişkileriyle var olurla.” diyen Sert, işlerin sarpa sarmasıyla gelişen bir dizi olay sonrası karakterlerin maskelerini çıkarıp gerçek yüzleriyle davranmak zorunda kalmasını irdelediğini söylüyor.

Filmin temel tartışmasının sahtelik olduğunu ve bu olgudan hareketle bir küçük burjuva taşlamasına giriştiğini söyleyen yönetmen, Acı Kahve’yi kara mizah olarak tarif ediyor. Varoluşu itibariyle ciddi olması gereken pek çok şeyin, bulunduğu kabın şeklini aldığı sırada komediye dönüşebileceğini ifade eden Sert’e göre, “kız isteme organizasyonu” diye tabir edilen bu anlar, kara mizah için biçilmiş kaftan. Zira bile isteye daha büyük bir aile olma niyetiyle bir araya gelen insanlar, oldukları halden ziyade olmadıkları üzerinden kendilerini “pazarlamaya” girişiyor.

Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal’ın başrollerini paylaştığı filmin senarist ve yönetmenliğini Soner Sert yaparken, yapımcılığını Rodin Film üstlendi. Işık Sanat ve B&A Partners’ın ortak yapımcılığında ve Fono Film’in desteğiyle gerçekleşen film, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.