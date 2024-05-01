‘Acı reçete bize değil, sermayeye kesilsin’

Haber Merkezi

İzmir’de bulunan sağlık meslek örgütleri, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin maaşlarının geç yatırılmasına ilişkin başhekimlik önünde dün bir araya gelerek eylem yaptı. Burada konuşan SES İzmir 2 No’lu Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, sağlık emekçilerinin açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldığını belirtti.

Hastane yönetiminin sabah saatlerinde kendilerini arayarak, ücretlerinin 2 gün sonra yatırılacağını söylediğini belirten Batmaz, "Hastane yönetimi bizi arayarak, ‘Para maliyeden geldi. Bankada yasal olarak 2 gün işletildikten sonra yatırılacağını’ söyledi. Bize ödül gibi verilen bu haberi kabul etmiyoruz. Bizim olan neden bu kadar geç geliyor? Perşembe gününe kadar bekleyeceğiz, ücretlerimiz ödenmezse iş bırakma eylemi yapacağız" dedi. Ege Üniversitesi SES İş Yeri Temsilcisi Selin Akgöl ise “Bıçak kemiğe dayandı. ‘Acı reçete’ bize değil, sermayeye kesilsin" diye konuştu.