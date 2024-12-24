Acı tablo: İstanbul'da 4,5 asgari ücretle 'yaşam maliyeti' ancak karşılanabiliyor!
İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti 73 bin 739 liraya çıktı. Kentte yaşam maliyeti, son 4 senede yüzde 977 arttı. İPA Başkanı Buğra Gökce, "2020 yılı Kasım ayında İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor" değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) kasım ayına ilişkin "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.
Buna göre, İstanbul'da yaşam maliyeti kasım ayında 73 bin 739 liraya yükseldi.
Yaşam maliyeti bir önceki aya göre 2 bin 308 lira artış gösterdi.
Öte yandan İstanbul'da yaşam maliyeti, son 4 senede yüzde 977 arttı. Kasım 2020'de 7 bin 749 lira olan yaşam maliyeti, Kasım 2024'te 73 bin 739 oldu.
FARK AÇILDI
İPA Başkanı Buğra Gökce, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2020 yılı Kasım ayında İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor" ifadelerini kullandı.
"Yaşam maliyeti ile alınan ücretler arasındaki fark açıldı" vurgusunu yapan Gökce, şunları söyledi: "Asgari ücretlinin maaşının neredeyse yarısı eridi! Yani asgari ücretli 4 yıl çalıştı, çabaladı, emek verdi, ter akıttı ama 4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi şimdi alamıyor, bugün 4 yıl öncesinden de kötü bir şekilde yaşıyor."
💥Acı tablo: 4 yılın hikayesi— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 24, 2024
2020 yılı Kasım ayında İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor.
Yaşam maliyeti ile alınan ücretler arasındaki fark açıldı. Asgari ücretlinin maaşının neredeyse… pic.twitter.com/JtySjBJhfq