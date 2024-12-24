Acı tablo: İstanbul'da 4,5 asgari ücretle 'yaşam maliyeti' ancak karşılanabiliyor!

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) kasım ayına ilişkin "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul'da yaşam maliyeti kasım ayında 73 bin 739 liraya yükseldi.

Yaşam maliyeti bir önceki aya göre 2 bin 308 lira artış gösterdi.

Öte yandan İstanbul'da yaşam maliyeti, son 4 senede yüzde 977 arttı. Kasım 2020'de 7 bin 749 lira olan yaşam maliyeti, Kasım 2024'te 73 bin 739 oldu.

FARK AÇILDI

İPA Başkanı Buğra Gökce, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2020 yılı Kasım ayında İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyeti karşılanabiliyorken, bugün 4,5 asgari ücretle yaşam maliyeti ancak karşılanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yaşam maliyeti ile alınan ücretler arasındaki fark açıldı" vurgusunu yapan Gökce, şunları söyledi: "Asgari ücretlinin maaşının neredeyse yarısı eridi! Yani asgari ücretli 4 yıl çalıştı, çabaladı, emek verdi, ter akıttı ama 4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi şimdi alamıyor, bugün 4 yıl öncesinden de kötü bir şekilde yaşıyor."