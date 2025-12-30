Acıbadem halkından skandal açıklamalarıyla tanınan Nurettin Yıldız'ın etkinliğine tepki

Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını meşrulaştıran söylemleriyle kamuoyunda tepki çeken Nurettin Yıldız’ın Acıbadem’de Aziz Mahmut Hudayi Vakfı’nca düzenlenmek istenen etkinliğine Acıbadem TİBAŞ Park Gönülleri tepki gösterdi.

Acıbadem Kültür Merkezi önünde açıklama yapan Acıbadem TİBAŞ Park Gönülleri, hem çocuk yaşta evlilikleri savunan anlayışın meşrulaştırılmasına hem de kaçak olduğu belirtilen Üsküdar Belediyesi’ne ait bir yapıda sadece erkek öğrencilere yönelik etkinlik planlanmasına karşı çıktı. Eylemde konuşan yaşam savunucuları, “Bu zihniyet çocukların ve kadınların yaşam hakkına açık bir tehdittir” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadına yönelik şiddeti ve çocuk istismarını meşrulaştıran, kız çocuklarının evlendirilebileceğini savunan karanlık bir zihniyetin bu semtte, bu şehirde normalleştirilmesine izin vermiyoruz. 6 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceğini söyleyen, bunu “dini fetva” adı altında meşrulaştırmaya çalışan Nurettin Yıldız’ın, yalnızca erkeklere açık bir etkinlikle kamuoyunun karşısına çıkarılması kabul edilemez. Bu anlayış; çocukların, kadınların ve toplumun tamamının yaşam hakkına ve onuruna açık bir tehdittir. Üstelik bu etkinliğin yapılmak istendiği yapı, TİBAŞ Vakfı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne “belediye hizmet alanı” ve “park” olarak bağışlanan kamusal bir alanda, hukuka aykırı biçimde inşa edilmiştir. Bu alan, önceki dönem AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından, meclis kararıyla ve kanuna aykırı biçimde, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Bu usulsüz tahsisin ardından, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından imar kanununa aykırı şekilde kaçak bir bina inşa edilmiş, bu yapı yine usulsüz biçimde yurt, mescit ve market olarak kullanılmaya başlanmıştır. Acıbadem'deki kamusal alanımız adım adım gasp edilmiştir... Yeni dönemde Üsküdar Belediye Meclisi, geçmiş dönemde yapılan bu hukuksuz tahsisleri iptal etmiştir. Ancak Aziz Mahmut Hüdayi vakfı bu karara yaptığı itiraz sonucunda süreç bugün yargıda devam etmektedir. Yani hakkında ciddi hukuki ihtilaf bulunan, kamuya ait bir alanda ve kaçak olduğu bilinen; en üst katı erkek yurdu olarak kullanılan bir yapıda; bugün, sadece Liseli ve Üniversiteli erkek öğrencilere çağrı yapılarak bir etkinlik düzenlemek düşündürücüdür! Bu tablo, hukuksuzluk ile gerici ideolojilerin nasıl el ele ilerlediğini açıkça göstermektedir. Hukuku tanımayanlar, kadınların ve çocukların haklarını da tanımamaktadır. Biz buradan açıkça söylüyoruz: Erkek şiddetini, çocuk istismarını ve gerici ideolojileri besleyen bu zihniyete Acıbadem’de de bu ülkede de yer yok. Çocuklar korunmak içindir, evlendirilmek için değil. Kadınlar itaat etmek için değil, özgür yaşamak içindir. Din, şiddetin ve istismarın kılıfı olamaz. Yetkilileri, amacı açıkça belirtilmemiş bu etkinliğe izin verenler hakkında derhal işlem yapmaya; kaçak yapılarla, kamusal alan gaspıyla ve çocuk haklarını ihlal eden söylemlerle ilgili sorumluluk almaya çağırıyoruz. Çocukların ve kadınların yaşam hakkını korumak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Gönüllü avukat Onur Cıngıl da şu ifadeleri kullandı: "Burada bir görüşme yapılacağı söyleniyor. ‘Ne var yani yapılsın’ diyenler de var… 7 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesinden bahseden, kadına şiddeti meşrulaştıran cürete sahip insanları bu şekilde konuşma yaptıracak konuma getirmek bu ülkeye büyük bir ihanettir.”

NURETTİN YILDIZ'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda, evlilik yoluyla çocuk istismarını savunarak “Evlilikle ilgili şeriatımızda İslam’ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” ifadelerini kullanmıştı. Bunun yanı sıra, kadınlara yönelik şiddeti olağanlaştıran sözleri de infiale yol açmıştı. “Allah erkeğe kadını dövme izni veriyor… Erkekler kadınları deşarj olmak için dövüyor, kadınların bunun için şükretmesi lazım. Vurmayın derseniz erkek başka yollarla rahatlar” sözleri nedeniyle hakkında çeşitli suç duyurularında bulunulmuştu.