Acıbadem’de güven yine tazelendi

Haber Merkezi

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Acıbadem Mahallesi Muhtarlığı bir kez daha güven tazeledi. Acıbadem Mahallesi’nde demokrat kadın aday Semra Aydın yeniden muhtarlık seçimini kazandı.

Seçimin sonuçlanmasının ardından Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili mahalleli komşularım, başka bir dünya isteyen ve bunu mümkün kılmak için çabalayanlarız. Değiştirmeye mahalleden başladık ve biz kazandık. Kazanan Acıbadem oldu, kazanan dayanışma oldu. Bir aradayız, buradayız” dedi.