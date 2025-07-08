Açığa alınan Hanifi Zengin terfi ettirildi

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Yaz Kararnamesi ile yeni atama kararlarını duyurdu. Liste yer alan bazı polis müdürlerinin yeni görevleri ise dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonları yöneten İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, tenzili rütbe ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Dulkadir'in yerine İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, MHP'li üç milletvekilinin altın kaçakçılığı yaptığı olayın adresi olan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Orhan Şen atandı.

KRİZ OLDUĞU BİLİNİYORDU

Öte yandan İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyonu talimatı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emniyet’e değil doğrudan jandarmaya verilmişti. Gazeteci Tolga Şardan ise 23 Mayıs’ta T24’te yayımlanan yazısında “Savcılık ile Emniyet’in arasında limoni bir iklim olduğunu” belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı, 19 Mart’ta başlattığı İBB soruşturmaları sürecinde savcılık ile asli adli kolluk olarak savcılık talimatıyla İstanbul Emniyeti arasında limoni atmosfer yaşanıyor… İstanbul Emniyet tarafı, son dönemde savcılık kanalından gündeme getirildiği kaydedilen ‘soruşturma güvenliği’ konusunda hedefte. Sürekli bir köstebek iddiası gündemde. İmamoğlu’nun hakkında yürütülen operasyondan haberinin olduğu, bilgilerin İstanbul Emniyeti’nden sızdırıldığı ve bu bilgilerle özel tedbirler aldığı iddiası hem iktidar yanlısı medyada hem de her iki kurumun kulislerinde aleni biçimde konuşuluyor artık.”

AKP’li Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde sokak eylemlerine sert müdahalesiyle hafızalara kazınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan ve kısa süre sonra da görevinden alınan Hanifi Zengin ise terfi ettirildi. İstanbul Valiliği, Zengin’in İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu duyurdu.

TACİZ İDDİASI GÜNDEM OLDU

Hanifi Zengin ise Onur Yürüyüşü sırasında bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Taciz anlarını içeren video kaydının sosyal medyada yayılması üzerine insan hakları örgütleri, Zengin hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı yürüyüş sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın gözaltına alınması da Zengin’in talimatıyla gerçekleşti.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Sağlık çalışanlarının, meslektaşları Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi nedeniyle düzenlediği protesto eylemini takip eden gazetecilere yönelik tehditkâr tavırlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Zengin, kameraman Bilal Meyveci’ye “Çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi? Çekmediysen sonra görüşürüz!” sözleriyle tehditte bulundu.