Açık açık yazıldı: Erdoğan, CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açacak

Meclis’in 1 Ekim’deki açılışı siyasetin en fazla tartışılan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Erdoğan dün, muhalefet partisi temsilcileriyle olan “sıcak” görüntüleri için “Gerçek Türkiye fotoğrafı” dedi ve açılışa katılmayan CHP’yi hedef aldı.

Söz konusu fotoğraf iktidarın yeni dönemdeki siyaset planının da şifrelerini içeriyor. Hürriyet’in iktidara yakın yazarlarından Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan’ın aklında nasıl bir siyasi rotanın olduğuna dair açık ifadeler kullandı.

“SADECE BİR FOTOĞRAF KARESİ DEĞİLDİ”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılış resepsiyonunda CHP dışındaki tüm partilerin liderlerini etrafında toplayıp sohbet etmesi ise sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi” diyen Selvi, muhalefete yönelik baskılara ve hukuksuz uygulamalara rağmen, Özgür Özel’in gerilim siyaseti yaptığını, Erdoğan’ın ise kucaklayıcı olduğunu savundu.

Selvi, “yeni dönemde iki siyaset tarzının mücadelesinin yaşanacağını” kaydederek, Erdoğan’ın anamuhalefete dair bakışını şöyle özetledi:

“Erdoğan, yeni dönemde CHP’yi yalnızlaştırmak için mücadele edecek. CHP’yi vurdukça vuracak. Özgür Özel’i hedef aldıkça alacak. Özgür Özel’e “Kukla genel başkan” dedi. CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP’yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak. Bakalım Erdoğan’ın kucaklayıcı siyaseti mi yoksa Özgür Özel’in sertlik siyaseti mi galip gelecek.”