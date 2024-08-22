Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonaları Fransa ve İrlanda'da başladı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Fransa'nın Douhai şehrinde, Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası ise İrlanda'nın başkenti Dublin'de başladı.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos'ta sona erecek organizasyonlarda Türkiye, kardınlarda Fransa, İtalya, Polonya, Ukrayna, İsviçre ve Lüksemburg, erkeklerde ise İrlanda, Galler, İtalya, Polonya, Çekya, Malta ve Lüksemburg ile mücadele edecek.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota puanı verecek şampiyonalarda mücadele edecek milli takımlar ilk karşılaşmalarını bugün TSİ 15.00'te yapacak.

Kadın Milli Takımı, Polonya ile Erkek Milli Takımı ise Çekya ile karşılaşacak.