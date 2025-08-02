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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3’te Ukrayna şampiyon oldu

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 19:54
  • Giriş: 02.08.2025 19:54
  • Güncelleme: 02.08.2025 19:54
Kaynak: İHA
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3’te Ukrayna şampiyon oldu

Kırklareli’nde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3’te Ukrayna şampiyon oldu.

Kırklareli’nde pazartesi günü başlayan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 mücadeleleri son gününde Final karşılaşması gerçekleşti. Finalde Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Ukrayna, Türkiye’yi 9-5 mağlup etti.

Böylelikle Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3’te Ukrayna şampiyon oldu.

Öte yandan şampiyonada Litvanya üçüncülüğü elde ederken, Bulgaristan dördüncü sırada yer aldı.

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