Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig play-off
Kırıkkale GSK, Haydarpaşa'yı 3-1 yenerek 3'üncülük kupasının sahibi oldu
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük maçında İstanbul ekibi Haydarpaşa'yı 3-1 yenen Kırıkkale GSK, 2024-2025 sezonunu 3. sırada bitirdi.
Alanya İlçisindeki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçta Kırıkkalespor GSK'ya galibiyeti getiren golleri Sude Nur Kurt, Tuğçe Şahiner ve Aleyna Satılmış atarken Haydarpaşa'nın tek golü Ceyda Korkmaz'dan geldi.
Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-25 sezonunu 3. sırada bitiren Kırıkkale temsilcisine maçın ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.