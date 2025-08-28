"Açık ara birinci olduğumuz tek konu gıda enflasyonu"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Demokrasi, ekonomik özgürlük, eğitime yapılan yatırım, sosyal adalet, aile yardımlarına göre kamu harcamaları ve çevresel performans gibi hemen her alanlarda ülkemiz en kötü ülkeler arasına girdi. Bu tablo AKP iktidarının eseridir. Açık ara birinci olduğumuz tek konu gıda enflasyonu" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin baskıcı, adaletsiz ve kötü yönetimi yüzünden uluslararası her göstergede Türkiye'nin "rezil" bir halde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin; Economist intelligence, OECD, Heritage Foundation, Yale Üniversitesi, Bertelsmann Stiftung gibi uluslararası kuruluşların verilerine göre AKP döneminde her alanda sınıfta kaldığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

''EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN YURTTAŞLARIMIZ FARKINDA''

"2024 demokrasi endeksine göre ülkemiz 167 ülke arasında 103’üncü sırada. Büyük katliamların yaşandığı Uganda bile bizim 2 sıra önümüzde. 2025 yılı ekonomik özgürlük sıramız ise 176 ülke arasında 111. 2024 Çevresel performans endeksinde ise 180 ülke arasında 140’ıncı olabilmişiz. Eğitime yapılan yatırımlar sıralamasında en kötü 3. ülkeyiz. Meksika, Kosta Rika, ABD ve İspanya da eğitime en az yatırım yapan diğer ülkeler. Sosyal adalette de eğitim yatırımları gibi en kötü 5 ülke içinde 2’nci sıradayız. Avrupa ve OECD ülkeleri arasında Meksika, Bulgaristan, Romanya ve Şili de sosyal adaletin en kötü olduğu diğer ülkeler. Aile yardımlarına göre kamu harcamalarında da en kötü OECD ülkesiyiz.

Verilen sosyal yardımlarla övünen Aile Bakanlığına ve AKP’nin yöneticilerine bu verilere bakmayı öneriyorum. Kendinizi başarılı göstermek için algı yaratma çabalarınızı bir kenara bırakıp, halkın gündemi olan geçim derdi için aslında hiçbir şey yapmadığınızı kabul etmek zorundasınız. Zaten tüm dünya ve evine ekmek götüremeyen yurttaşlarımız bunun farkında."

''BU TABLO AKP İKTİDARININ ESERİ''

İlgezdi, gıda enflasyonunda TÜİK’in rakamlarının gerçek olmadığının uluslararası kuruluş verileri ile ortaya çıktığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Açık ara birinci olduğumuz tek konu gıda enflasyonu. Gıda enflasyonunda yüzde 30,2 ile OECD ülkeleri arasında tartışmasız birinciyiz. İkinci sıradaki Estonya’nın enflasyonu ise 8,4. Aramızda 3,5 kattan fazla fark var. İsviçre’de ise gıda enflasyonu yüzde 0. İktidarın ekonomiyi sürüklediği batak derinleşerek artıyor. Demokrasi, ekonomik özgürlük, eğitime yapılan yatırım, sosyal adalet, aile yardımlarına göre kamu harcamaları ve çevresel performans gibi hemen hemen bütün alanlarda ülkemiz en kötü ülkeler arasına girdi. Bu tablo AKP’nin eseridir."