Açık artırmada satılan en değerli Harry Potter eseri: Orijinal suluboya çizimi satıldı

Dünya'da satış rekorları kıran serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı için yapılan orijinal suluboya çizimi, 1,9 milyon dolarla "şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli Harry Potter eseri" oldu.

Kültür Sanat 27.06.2024 09:57 Giriş: 27.06.2024 09:57

Güncelleme: 27.06.2024 10:14 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA