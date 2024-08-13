Açık Bütçe ne demek? Açık bütçenin ekonomiye etkisi? Açık bütçe zararlı mı?

Açık bütçe, devlet bütçesinde, gelecek mali yıl için öngörülen masrafların, beklenen gelirler meblağından daha yüksek olması durumudur.

AÇIK BÜTÇE ENFLASYONİST MİDİR?

Şu halde, açık bütçe, bütçenin "previzyonel bir açıkla kapanması"dır. Açık, sonradan istirdadı ümit edilmeyen ek bir döviz emisyonuyla kapatılıyorsa, bu durumda açık bütçe enflasyonist denir. Şayet, açık, tedavüldeki para miktarıyle mal ve hizmetler arasında yeni bir parite tesis ederek, ürün ve tüketimsel hizmetler arzını kısa vadede teşvik ediyorsa, bu durumda ekspansiyonisttir.

Böylece bu tanımıyla, ya da öz anlamıyla açık bütçe, ilkin previzyonel, daha sonra pratik olarak gerçekleştirilen şey de efektifir. Geniş anlamıyla, bir mali yıl sonunda, masrafların fiili kaynakları aşması halinde keza açık bütçe —daha doğrusu— kesinleşmiş açık bütçe— denir.

AÇIK BÜTÇE ZARARLI MI?

Açık bütçe, monopolist devlet kapitalizmi döneminde kamu harcamalarının şişmesini, ve de ulusal gelirin yeniden dağılımı çerçevesi içinde bütçe açığının kaçınılmazlığını dile getirir. Uzun zaman, devlet bütçe, tartışma götürmez bir dogma idi. Ancak, 1929-1933 buhranıyla birlikte ve Keynes tarafından ilham edilen anti-kriz siyasetcileri ile açık bütçe şiddetli çalkantıları kontrol altına almanın bir aracı olarak uygulanmıştır.

AÇIK BÜTÇENİN EMEKÇİLER AÇISINDAN ÖNEMİ

Açık bütçe, ekonomik dengenin yeniden kurulabilmesi için gereken fedakârlıkları emekçilere yüklemeye yönelik bir ideolojik anlam da taşır. Bu ideolojik anlam, iç tüketim hacminin daraltılmasında ve ücretlerin dondurulmasında dile gelir.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü (Sosyal Yayınlar)