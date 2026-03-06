Açık cezaevinde kalan hükümlü izin gününde uyuşturucu satarken yakalandı

Kırşehir'de açık ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.C.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan T.C.Y.'nin izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda hükümlünün adresine operasyon düzenlendi.

Hükümlünün ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramalarda; 13 sentetik hap bulunurken, cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan T.C.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.