Açık Hava’da İtalyan rüzgârı

Kültür Sanat Servisi

Dünya film müziğinin efsaneleri Ennio Morricone ve Nino Rota’nın eserleri, İtalyan şef Marcello Rota yönetimindeki orkestrayla İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda önceki akşam sanatseverlere büyülü bir dinleti sundu.

‘Ennio Morricone & Nino Rota - PART 2’ başlıklı konserde şef Rota’ya piyanoda Ludovico Fulci, trompette Nello Salza ve soprano Susanna Rigacci eşlik etti. Morricone ve Rota’nın çalışmalarına adanan etkinlik, iki büyük bestecinin kariyerlerinin en önemli dönemlerini gözler önüne serdi. 1960’ların unutulmaz şarkılarından, Sergio Leone’nin filmleri için yazılan melodilere ve Hollywood yapımları için bestelenen eserlerine kadar Morricone ve Rota’nın müzikleri icra edildi. Dünya genelinde 500’den fazla konser vermiş olan sanatçılar, Harbiye’de unutulmaz bir akşam yaşattı.