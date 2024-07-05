Açık havada sinema keyfi

Kültür Sanat Servisi

KüçükÇiftlik Film Kulübü bu sene de sinema geceleri ile film tutkunlarını buluşturuyor. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca, salı akşamları birbirinden farklı filmler izleyicileri ile buluşacak.

MÜKEMMEL GÜNLER

Wim Wenders imzalı Perfect Days 9 Temmuz Salı günü izleyicisi ile buluşacak. Kôji Yakusho’ya Canbnes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren ve uluslararası uzun metrajlı film kategorisinde Japonya’nın Oscar adayı olan filmin gösterimi saat 21.00’de başlayacak.

BİR DÜŞÜŞÜN ANATOMİSİ

16 Temmuz Salı günü saat 21.00’de izleyicisi ile buluşacak olan Anatomied’une chute, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikâyesini konu ediyor. Sandra Hüller, Milo Machado-Graner, Swann Arlaud gibi yıldız isimleri buluşturan film Justine Triet imzası taşıyor.

ZAVALLILAR

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone işbirliklerinden biri olan Poor Things, Akademi Ödülleri’nden 4 ödülle ayrılmıştı. 23 Temmuz Salı akşamı beyazperdede yer alacak olan Poor Things, Dr. Godwin Baxter’ın hayata döndürdüğü Bella’nın dünyayı ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

ÖĞRETMENLER ODASI

30 Temmuz akşamı izleyicisi ile buluşacak Das Lehrerzimmer, İlker Çatak imzası taşıyor. Film, matematik ve spor öğretmeni olan Carla’nın işe yeni başladığı okulda bir hırsızlık olayı ile uğraşmasını ele alıyor.

DOLUNAY KATİLLERİ

Martin Scorsese imzalı Killers Of The Flower Moon; Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro gibi yıldızları bir araya getirdi. 1920’lerin Oklahoma’sında geçen film David Grann’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Dolunay Katilleri 6 Ağustos akşamı beyazperdedeki yerini alacak.

BAŞKA BİR HAYATTA

Celine Song imzalı Past Lives, iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediyor. Greta Lee ve John Magaro’nun başrolleri paylaştığı film 20 Ağustos akşamı izleyicisi ile buluşacak.

SADECE AŞIKLAR HAYATTA KALIR

Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska gibi isimleri buluşturan Only Lovers Left Alive; insanlık tarihine çok uzun zamandır tanıklık eden iki ölümsüz aşığı ele alıyor. Jim Jarmusch‘un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 27 Ağustos akşamı izleyicisi ile buluşacak.