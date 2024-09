Açık lise kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi başlıyor. 2024/2025 Açık Öğretim birinci kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık öğretim kayıtları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim kaydı için istenen belgeler nelerdir? Bu soruların yanıtları da belli oldu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024/2025 1. dönem kayıtları 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 300 liradır. Öğrenciler kayıt ücretini https://odeme.meb.gov.tr adresinden ve kamu bankalarının (Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank) ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yapabilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?



Açık Öğretim Lisesine;

a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olan,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılan,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan,

ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu

raporuyla açık öğretim liselerine yönlendirilerek il/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından

yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki

şartlardan birini taşıyan,

d) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlardan birine

denkliğini yaptırmış olan,

e) (a), (b),(c), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklu,

f) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre örgün

ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Liselerine geçişine izin verilen;

a) Aşağıda belirtilen hâllerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvuran

öğrencilerden;

1) Anne veya babası vefat eden,

2) 2828 sayılı Kanun kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile

yanına yerleştirilen,

3) 4721 sayılı Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım

sürecinde olan,

4) 5395 sayılı Kanun kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,

5) 6284 sayılı Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

b) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu

Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,

c) 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun veya bu kanun hükümleri uygulanarak aylık

bağlanmasını gerektiren diğer kanunlar, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci, 56 ncı ve mülga 64

üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malûlü

sayılanların çocuğu olan,

ç) 1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,

d) 5237 sayılı Kanunun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,

e) Milli sporcu olan,

f) Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan,

g) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,

ğ) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık

kurulu raporu olan,

h) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,

ı) Sınıf tekrarına kalanlardan, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam eden,

i) İş veya işyeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin

bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayan,

j) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün

ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan,

k) Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran,

l) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken yurt dışına çıkan öğrencilerden açık

öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyen,

m) Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar

ile Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı

destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan,

n) Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak

yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine

kayıtlı olan,” öğrenciler kayıt yaptırabilir.

AÇIK ÖĞRETİM YENİ KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?



e-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler

e-Okul sisteminde kaydı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenmez;

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (T.C. Kimlik Kartı/nüfus cüzdanı, ehliyet, süresigeçmemiş pasaport),

Bir adet biyometrik fotoğraf,

Kayıt raporu, (Kaydın tamamlanmasından sonra Sistem üzerinden alınan belge. Bu belge

18 yaşını doldurmuş olanların kendisi veya noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişi tarafından, 18 yaşından küçük öğrencilerin ise velileri tarafından imzalanacaktır.)

istenir.

e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler



İlköğretim okulu veya Ortaokul Mezunu Olan Öğrencilerden

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (T.C. Kimlik Kartı/nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi

geçmemiş pasaport)

Bir adet biyometrik fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma

Diploma Kayıt Örneğinin aslı),istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (T.C. Kimlik Kartı, ehliyet, süresi geçmemiş

pasaport)

Bir adet biyometrik fotoğraf,

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,istenir.

Ortaöğretim Kurumlarından/Yükseköğretim kurumundan mezun olanlar

İle yükseköğretim kurumundan ayrılanlardan

Açık Öğretim Lisesine yeni kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, (T.C. Kimlik Kartı/nüfus cüzdanı, ehliyet, süresi

geçmemiş pasaport),

Bir adet biyometrik fotoğraf,

Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği,( Söz konusu belge noter

onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır.

Belgeyi onaylayan halk eğitimi merkezinin mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi olacaktır. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.) istenir.

Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.) istenir.

Yurt dışında öğrenim görmüş olan öğrencilerden