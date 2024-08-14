Açık öğretim liselerine geçiş kolaylaştırıldı: MEB’den ‘U’ dönüşü

AKP iktidarında eğitim sisteminde yaşanan tahribata bir yenisi daha eklendi. Lise çağındaki öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerini 8 Eylül 2023’te yayımladığı kararla zorlaştıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘U’ dönüşü yaptı. Resmi gazetede yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklikle açık liselere geçiş tekrardan kolaylaştırılırken eğitim uzmanları, kararın tarikat ve cemaatlerin direktifleri ile alındığını öne sürdü. Değişiklik “Tarikat ve cemaatlere adeta gün doğdu” yorumlarına neden oldu.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olan öğrencilerin doğrudan açık liseye geçmesinin önü açıldı. MEB öte yandan, mazeretsiz devamsızlık hakkını dolduran lise birinci sınıf öğrencilerinin de açık liseye alınmasına olanak sağladı.

İCRAATLARI TARTIŞMALI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Eğitim sisteminin ana kolonlarını yok etmeye devam ettiğini” ifade eden Eğitim Uzmanı Ali Taştan, yönetmelik değişikliğini BirGün’e değerlendirdi. Bakan Tekin’in icraatlarının tamamının tartışma konusu olduğunu kaydeden Taştan, “Yusuf Tekin, 85 milyonun iradesini yok sayıyor. Tarikat ve cemaatlerin direktifleri doğrultusunda kararlar almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Taştan, zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının yüz yüze eğitim görmesinin esas olduğunun altını çizdi. 8 Eylül 2023’te yapılan yönetmelik değişikliği ile öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerinin zorlaştırıldığını hatırlatan Taştan, “Bu süreçte tarikat ve cemaatler, açık öğretim liselerine geçişin kolaylaştırılması için lobi çalışmalarına başlamışlardır. Bu çalışmaların meyvesi, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği olmuştur” dedi.

Taştan son olarak şunları aktardı: “Bakan Yusuf Tekin bir kez daha tarikat ve cemaatlerin uzantılarına boyun eğmiştir. Ülke genelinde yasalara aykırı açılmış olan yaklaşık 2 bin sözde eğitim kurumu-kurs bulunmaktadır. Bu yönetmelik değişikliği ile özellikle kız çocuklarımız bu sözde yapılara yönlendirilecektir.”