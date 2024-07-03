Açık Radyo'dan RTÜK'ün lisans iptali kararıyla ilgili açıklama: Yasal müracaatlar yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), daha önce 5 gün program durdurma ve para cezası verdiği ve lisansını iptal ettiği Açık Radyo, kamuoyu duyurusuyla kararı kınadı. Açık Radyo'dan yapılan açıklamada, "Gelinen noktada, Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo'nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), daha önce 5 gün program durdurma ve para cezası verdiği ve lisansını iptal ettiği Açık Radyo'dan açıklama geldi. Açık Radyo'nun açıklamasında, kararın henüz tebliğ edilmediği bildirilirken "Gelinen noktada, Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo'nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur" denildi. Açık Radyo'nun açıklamasında, "Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecektir" denildi.

Açık Radyo'dan yapılan kamuoyu duyurusu şu şekilde:

Henüz tarafımıza tebliğ edilmemekle beraber, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli toplantısında, Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edildiği öğrenilmiştir. Yayın durdurmayla beraber verilen para cezası için karardaki gibi taksitlendirme talebinde bulunulmuş ve bu kabul edilerek ilk taksit ödenmiştir. Böylece yasaya karşı direnmek ve yargı yolu dışında bu karara karşı gelmek gibi bir niyetimizin olmadığı ve iyi niyetli bir süreç sürdürmeye çalıştığımız ortadır. Gelinen noktada, Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo'nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur. Anılan kararla ilgili yasal müracaatlar elbette ki yamlacaktır. Bununla beraber, 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecektir. Bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili dinleyicilerimiz ve dostlarımız ile bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygular ile beraber olmaya devam edeceğiz.

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