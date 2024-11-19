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'Açık Radyo' internet ortamına döndü

Açık Radyo'nun, internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

Güncel
  • 19.11.2024 14:33
  • Giriş: 19.11.2024 14:33
  • Güncelleme: 19.11.2024 14:38
Kaynak: Haber Merkezi
'Açık Radyo' internet ortamına döndü

RTÜK tarafından karasal yayın lisansı iptal edilen ve yayınları durdurulan “Açık Radyo” internet ortamında döndü.

apacikradyo.com.tr sitesinin internet radyo yayın lisans talebi, bugün yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

Açık Radyo'nun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilmiş ve ardından karasal yayını kesilmişti.

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