Açık Radyo, internet yayınıyla geri dönüyor: Apaçık Radyo

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilen ve ardından karasal yayını kesilen Açık Radyo, internet yayınıyla geri dönüyor.

"apacikradyo.com.tr" adresinden test yayınına başlaması planlanan yeni radyo üç gün boyunca sadece müzik çalacak. Yeni radyonun 11 Kasım Pazartesi yayın hayatına başlaması öngörülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, "Çok değişen bir durum söz konusu olmayacak. Yirmi dört saat internet üzerinden yayın yapılacak ve bence onun dışında da önemli bir fark olmayacak" dedi. Yeni radyo Açık Radyo ile aynı stüdyoları kullanacak.