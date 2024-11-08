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Açık Radyo, internet yayınıyla geri dönüyor: Apaçık Radyo

Lisansı iptal edilen Açık Radyo, internet yayınıyla geri dönüyor. 11 Kasım Pazartesi günü yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Güncel
  • 08.11.2024 14:59
  • Giriş: 08.11.2024 14:59
  • Güncelleme: 08.11.2024 15:05
Açık Radyo, internet yayınıyla geri dönüyor: Apaçık Radyo
Fotoğraf: DepoPhotos

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın lisansı iptal edilen ve ardından karasal yayını kesilen Açık Radyo, internet yayınıyla geri dönüyor.

"apacikradyo.com.tr" adresinden test yayınına başlaması planlanan yeni radyo üç gün boyunca sadece müzik çalacak. Yeni radyonun 11 Kasım Pazartesi yayın hayatına başlaması öngörülüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, "Çok değişen bir durum söz konusu olmayacak. Yirmi dört saat internet üzerinden yayın yapılacak ve bence onun dışında da önemli bir fark olmayacak" dedi. Yeni radyo Açık Radyo ile aynı stüdyoları kullanacak.

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Gözde
Gözde Bedeloğlu
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