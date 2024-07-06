Açık Radyo kararına RTÜK üyesinden tepki

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Necdet İpekyüz, kurulun 24 Nisan’da “Ermeni soykırımı” ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya verdiği idari para ve program durdurma cezasına karşı oy yazısı yayımladı.

İpekyüz, “Ermeni soykırımı” ifadesinin, ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, RTÜK’ün görevinin tarihi konular hakkında görüş vermek olmadığını hatırlattı. Kurul’un, Anayasal bir kurum olduğunu ve Anayasa’da korunan ifade özgürlüğünü korumakla görevli olduğunu belirten İpekyüz, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yetkisini aldığı Anayasa'da korunan haklara saygı göstermek ve korumakla yükümlüdür. Bu nedenle kurul aldığı kararların, Anayasa'da yer alan haklara, özellikle de ifade özgürlüğüne, saygılı olduğundan emin olmaya mecburdur. Aksinin kabulü halinde, Anayasa'ya saygı duymayan bir Kurul'un yetkisini de Anayasa'dan alması düşünülemez” ifadelerini kullandı.