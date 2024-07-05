Açık Radyo’yu susturamazsınız

Haber Merkezi

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Açık Radyo’nun lisansını iptal etme kararına tepkiler sürüyor. Gazeteci meslek örgütleri ve sanatçılar karatın kabul edilemez olduğunu belirterek, bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı. Açık Radyo’dan yapılan açıklamada, kararın henüz tebliğ edilmediği belirtildi. Açıklamada, "Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo’nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur" denildi.

TGC’den yapılan açıklamada ise gazetecilerin, radyo ve televizyonların görevinin iktidarı memnun etmek olmadığı belirtilerek RTÜK’ün Anayasa’ya uyması ve ‘normalleşme’si çağrısı yapıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da kararı eleştirerek, RTÜK’ün, "Açık Radyo ile ilgili verdiği lisans iptal kararı, açıkça düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırıdır" mesajını yayımladı.

Karikatürist Gürbüz Doğan Ekşioğlu’ndan müzik tarihçisi Murat Meriç’e film eleştirmeni Zeynep Ocak’tan yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’a pek çok sanatçı da yaptıkları paylaşımlarda kararıu kınadı. Açıklamalarda “Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo Susturulamaz" denildi. Açık Radyo, tam 29 yıldır yayın yapıyor.