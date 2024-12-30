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Açık unutulan aspiratör yangına neden oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde açık unutulan aspiratör yangına sebep oldu. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 22:47
  • Giriş: 30.12.2024 22:47
  • Güncelleme: 30.12.2024 22:47
Kaynak: İHA
Açık unutulan aspiratör yangına neden oldu


Yangın, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Akkuş Sokak’ta bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yaptıktan sonra evden çıkan ailenin aspiratörü açık unutması nedeniyle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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