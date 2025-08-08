Açıkhavada 3 farklı oyun
Mahir KANAAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolar Açık Hava Yaz Oyunları’nda üç oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor.
Şehir Tiyatroları, oyunculukları, sahne tasarımı, kostüm ve müzikleriyle sezon boyunca büyük ilgi gören oyunları Fosforlu Cevriye, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Tartuffe’le Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.
Fosforlu Cevriye; 15, 16, 17 Ağustos 21.00’de, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”; 20, 21 Ağustos 21.00’de, “Tartuffe”; 23, 24 Ağustos 21.00’de sahneleniyor.