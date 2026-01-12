Açıklamalar peş peşe geliyor: Pek çok il ve ilçede eğitime kar molası

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda 13 Ocak Salı günü okullar tatil ilan edilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Şu ana kadar eğitime ara verilen iller şöyle:

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valiliğin açıklamasında, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildi.

MALATYA

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi. Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.

MARDİN

Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

SİVAS

Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini yarın da devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."

TOKAT

Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Tokat il genelinde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.