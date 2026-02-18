Açıklamaları tepki çekmişti: Erdoğan'dan iki AKP'li vekile konuşma yasağı

AKP medya stratejisini değiştirip uzun zamandan bu yana ekranlarda partisini savunmayan vekillerinin yeniden ekranlara çıkmasına karar verdiğinde iktidara yakın bazı gazetecilerin eleştiri göstermesine neden olmuştu.

Ancak bu kararın hemen sonrasında bazı AKP'li vekiller daha ekranlara çıkmadan katıldıkları etkinlikler ve organizasyonlarda yaptıkları açıklamalar ile büyük potlar kırdı.

EMEKLİLERE "İSVİÇRE'DE YAŞAMIYORSUN" DEMİŞTİ

Bu vekillerin başında CHP'den AKP'ye geçen Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu. Çakır hakkında çıkan haberlerin ardından tam partisinden ihraç edilecekken istifa etmiş, sonrasında AKP'ye katılmıştı. Çakır'ın AKP'ye katılmasının üzerinden çok geçmeden Mersin'de bir programda emekliler üzerine yaptığı konuşma Erdoğan'ı dahi rahatsız etti.

Çakır şunları söyledi: “Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar.

Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?

Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!”

"GEÇİNEMEDİĞİNİ" İDDİA ETMİŞTİ

Bir diğer vekil ise AKP'nin Tekirdağ vekili Mestan Özcan. Özcan Çorlu'da yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, "Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın" ifadeleriyle siyasi görüşü fark etmeksizin her kesimin tepkisini toplayabilmeyi başardı.

Halk TV'de yayımlanan Ebru Baki ile Para-Siyaset programında konuşan İsmail Saymaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iki vekile konuşma yasağı verdiğini söyledi. Saymaz, bu yasağın ardından iki vekilin hiçbir yerde konuşmadığı detayının altını çizdi.