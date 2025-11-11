Acil alanlar belli oldu

28-29-30 Kasım’da 39’uncu Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de, Parti Programı çalışmalarında da sona gelindi.

CHP’lilerin, “Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm üreteceğini” belirttiği parti programının, Hükümet Programı’na da zemin oluşturduğu kaydedildi.

CHP’liler, Cumhurbaşkanlığı Seçimi çalışmalarında da kılavuz niteliği taşıyacak Hükümet Programı’nda önceliğin adalet, eğitim ve sağlık alanlarına verileceğini belirtti. Parti Programı için hazırlanan tüm bilgi ve politika belgelerinin hükümet programı çalışmalarının doğal parçası olacağını ifade eden CHP kaynakları, Hükümet Programı ile ilgili, “Yalın, öz ve kafalarda soru işareti bırakmayacak netlikte bir çalışma” yorumunu yaptı.

ACİL ÇÖZÜM BEKLEYENLER

Parti Programı ile birlikte 39’uncu Olağan Kurultay’ın öncesinde kamuoyuna açıklanması beklenen CHP’nin Hükümet Programı’nda, temel alanlarda yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerine yer verilecek. CHP, “Acil ayağa kaldırılması gereken alanlar olarak” eğitim, sağlık ve adalet alanlarını hükümet programına öne çıkartacak.

EĞİTİM

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, eğitimde acil çözülmesi gereken konu başlıkları müfredat, istihdam ve bütçe olacak. Bu kapsamda CHP, eğitim istihdamında ayrımcılığa yol açan ve sömürüyü kalıcılaştıran ücretli öğretmenlik uygulamasına son verecek. Atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarına öncelikle eğilineceği, eğitim müfredatının bilimsel kriterlere göre yeniden düzenleneceği, okul bütçelerinin güçlendirileceği bildirildi.

SAĞLIK

CHP’nin hükümet programında sağlık alanına da önemli bir yer ayrılacak. Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa ettirilen şehir hastanelerinin sözleşmeleri gözden geçirilecek. KÖİ modelinin sağlık sistemi üzerinde mali yükü denetlenecek. CHP kadroları, MHRS ve randevu sistemine de eğilecek. Randevu erişimini artıracak teknik ve idari düzenlemelerin yanı sıra kapasite analizine dayalı bir planlama hayata geçirilecek.

Sağlık sisteminin en önemli ayağı olarak değerlendirilen aile hekimliği ve birinci basamak güçlendirilecek. Hastanelere yığılmayı azaltmak için birinci basamak sağlık harcamaları artırılacak.

ADALET

Hükümet programında, adalet başlığında da “Acil yapılması gerekenlerin” altı çizilecek. HSK’nin yapısına yönelik liyakat, denetim ve bağımsızlık odaklı bir değişiklik öngörülecek. HSK’nin yapısı yeniden düzenlenecek. Tutukluluk rejimi ve ifade özgürlüğü uygulamaları da CHP’nin Hükümet Programı’nda önemli bir yer tutacak. Tutukluluğun istisna olmasına yönelik hükümlerin titizlikle uygulanması yönünde genelgeler ve uygulama denetimleri kaleme alınacak. İfade özgürlüğünün tesis edilmesine yönelik öneriler de hükümet programında kayda geçirilecek.