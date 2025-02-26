Acil duruma acil olmayan müdahale: Yanan otele 1 saatte ulaşılabildi

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan komisyon ikinci kez toplandı. Toplantıda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın sunumu okundu. Sunum, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD’ın otele, yangının başlangıcından ancak 45 dakika sonra ulaşabildiğini ortaya koydu.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel, 78 yurttaşa mezar oldu. Otelde çıkan yangın saatlerce sürdürülemezken facianın ardından, “Sorumlu kim?” tartışmaları başladı. Facianın nedeninin araştırılması için TBMM çatısı altında bir araştırma komisyonu kuruldu.

İTFAİYE 57 DAKİKADA

Komisyonun ikinci toplantısına AFAD temsilcileri katıldı. AFAD’ın faciaya yönelik hazırladığı rapor, yangına müdahaledeki gecikmeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın ihbarının ardından itfaiyenin ancak 57 dakika sonra bölgeye ulaşabildiği öğrenildi. AFAD’ın otele ulaşma süresi 55 dakika, sağlık ekiplerinin otele ulaşma süresi ise 46 dakika olarak hesaplandı. Yangına müdahalede kritik önemi bulunan görevlilerin ulaşımı için geçen süre, tesisin bulunduğu bölgeye yönelik tedbirlerin alınmadığını da gün yüzüne çıkardı.

AFAD'A RAPOR ELEŞTİRİSİ

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Ednan Arslan, AFAD’ın siyaset üstü tutulması gereken bir kurum olduğunu belirtti. AFAD’ın faciaya yönelik hazırladığı raporun yetersizliğini eleştiren Arslan, “AFAD’ın daha önemli bilgileri ortaya koymasını, komisyona daha hazırlıklı gelmesini beklerdim” dedi. AFAD’ın görevleri arasında yalnızca müdahale değil, koordinasyon ve yönetim planı gibi kritik görevlerin de olduğunun altını çizen AFAD, “Otelin oda sayısı, ölen sayısı gibi bilgilerin dışında, komisyonun çalışmalarına ışık tutacak bir raporunuz var mı?” diye sordu.

CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici de raporun yetersizliğini gündeme getirdi. Derici, “AFAD görevlileri yangınla ilgili en son ne zaman eğitim almıştır?” sorusuna yanıt verilmesi gerektiğini kaydetti.

“KİMSENİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

DEM Parti Milletvekili Keziban Konukçu ise Bolu’daki facianın, “Türkiye’de hiç kimsenin can güvenliğinin olmadığını” ortaya koyduğunu vurguladı. Depreme dayanıklı, güvenlikli evlerde yaşayan maddi durumu iyi kişilerin tatil için gittikleri otelde ölebildiğini belirten Konukçu, “AFAD’ın bölgeye geç müdahalesi de mutlaka tartışılmalıdır” görüşünü paylaştı.

YÜKSEK KATLI TESİSLER

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu merkezde 12 katlı bina olmadığının altını çizerek, turizm bölgesinde 12 katlı tesise izin verilmesine tepki gösterdi. Ateş, otelin yangına hazırlıksız olduğunu belirterek faciaya müdahalede de koordinasyonsuzluk yaşandığını anlattı. AFAD’ın faciaya müdahaledeki ekipmanlarının yeterli olup olmadığına açıklık getirilmesi gerektiğini ifade eden Ateş, “O bölgede itfaiye aracı bulundurulmaması da anlaşılabilir değil” yorumunu yaptı.

AKP’LİLERDEN DE ELEŞTİRİ

AFAD’ın raporunun yetersizliğini, AKP milletvekillerinin de eleştirmesi dikkati çekti. AKP Milletvekili Kadem Mete, AFAD’ın faciayla ilgili daha ayrıntılı bir rapor sunması gerektiğini söyledi. Yangın esnasında yapılması gerekenlere yönelik eksikliklerin açıklanması gerektiğini kaydeden Mete, “Yangın başladıktan kaç dakika sonra ölümler olmaya başladı? AFAD bölgeye gittiğinde ölümlerin çoğu gerçekleşmiş miydi?” sorularını yöneltti.

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BAKAN ERSOY’A ÇAĞRI

Komisyonun muhalefet partili üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u komisyona çağırdı. Bakan Ersoy’un komisyona gelerek sorulara yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan muhalefet milletvekillerinin talebini Komisyon Başkanı Selami Altınok, “Biz şahısları değil, kurumları çağırıyoruz. Biz bakanlığı çağırdık, kimin geleceği kararını ise kurumlar veriyor” sözleriyle geçiştirdi.