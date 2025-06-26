Acil politika değişikliği şart

HABER MERKEZİ

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ve İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi işbirliğinde hazırlanan Kas Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşım Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı.

KASDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Çoban, hasta ve ailelerin toplumsal katılımı ile hak temelli bakım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de multidisipliner bakım modelinin hâlihazırda parçalı, eşitsiz ve sürdürülebilirlikten uzak bir yapıda olduğunu ifade eden Çoban, acil politika değişikliği ve stratejik yatırım çağrısında bulundu.