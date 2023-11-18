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Acil servis önüne park edilen otomobil yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde devlet hastanesinin acil servisi önüne park edilen otomobilde çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:25
  • Giriş: 18.11.2023 17:25
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:25
Kaynak: DHA
Acil servis önüne park edilen otomobil yandı

Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde, Keşan Devlet Hastanesi’nin acil servisi önüne park edilen 22 ABN 080 plakalı otomobilin ön konsolunda elektrik kontağından yangın çıktı. ü

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde, zarar oluştu.

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