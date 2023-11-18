Acil servis önüne park edilen otomobil yandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde devlet hastanesinin acil servisi önüne park edilen otomobilde çıkan yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde, Keşan Devlet Hastanesi’nin acil servisi önüne park edilen 22 ABN 080 plakalı otomobilin ön konsolunda elektrik kontağından yangın çıktı. ü
Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, hastane personeli ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde, zarar oluştu.
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