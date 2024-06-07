Acılar, aşklar, kayıplar ile kadın öyküleri

Kültür Sanat Servisi

Gümüşlük Akademisi Okuma Grubu'na katılanların oluşturduğu 'Yerdeniz Öykücüleri Kollektifi' tarafından projelendirilen 'Yara İzi - Kadın Öyküleri' Asude Kitaplar etiketiyle okuyucularıyla buluştu. Atölyenin on katılımcısının yazdığı öykülerden oluşan ilk kitabın teması: Kadın. Kolektif çalışmayla ortaya çıkan kitabı Necla Akdeniz hazırladı. Yine kolektiften Dilek Kutzli hem kitabın kapağını hem de öyküleri resimledi. Kitabın girişinde 'Yerdeniz Öykücüleri Kollektifi' adına Necla Karadeniz tarafından kitabın ortaya çıkış süreciyle ilgili bir de açıklama yapıldı: “Yara İzi başlığını verdiğimiz ortak kitabımızda bu coğrafyada yaşayan kadınların öykülerini yazmaya çalıştık. Onların acılarını, aşklarını, kayıplarını... Asırlardır süregelen eril dili ifşa edip altını oymaya çalıştık.

Gümüşlük Akademisi Okuma Grubu olarak maceraya okumayla başladık. Önce dünyanın bütün coğrafyalarının yazarlarını okumaya giriştik. Sonra klasiklerden günümüze değin gelen edebiyat külliyatını altüst ettik. Bu günlerin birinde “neden yazmıyoruz” sorusu ortaya atıldı. Bazıları gülüp geçti, bazıları üstüne atladı. Böylece “Yerdeniz Öykücüleri Kollektifi” doğdu.

Yazacaktık, karar verilmişti. Bir tema belirlendi: 'Kadın Öyküleri'.

Yaklaşık üç yıllık yazım sürecinde öyküyü, öykücüleri daha iyi tanıdık. Hem yazmayı hem de imeceyi öğrendik bir bakıma. Aralıksız çalıştık, tartıştık, atıştık… Sonuçta üretilenlerin arasından seçilen birer öykü bu kitapta yerini buldu.

Kitabı Necla Akdeniz hazırladı ve içimizden biri, Dilek Kutzli, hem kitabın kapağını hem de öyküleri resimledi.

Sait Faik “Yazmasam çıldıracaktım” demiş. Kimi yazmayınca çıldırırken kimi de yazarken çıldırıyor. Yazmak cesaret işi. Hele bizim gibi ülkelerde. Sırf yazdığı için insanın başına gelmeyen kalmaz. Neticede az okuyan az yazan bir toplumuz. Bu coğrafyanın insanını okumaya, yazmaya teşvik etmek, özendirmek, cesaretlendirmek olmazsa olmazlarımızdan biri olmalı. Nice cevherlerin kıyıda köşede kaldığı başka bir gerçek. Sözün özü yazma cesareti adına bu imece kitabın arkasındaki Kollektif olarak bir adım atmış bulunuyoruz. Umarız yenileri gelir."