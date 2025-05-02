Acılı ailelere dosya okutuyorlar: “Sorun yargıya güvenin düşüklüğü”

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla TBMM’de oluşturulan komisyon toplandı. Toplantıya, otelde hayatını kaybeden ailelerin yakınları da katıldı. Öte yandan toplantıda yangının nedenlerine yönelik rapor hazırlayan bilirkişi heyeti de hazır bulundu.

TBMM Kartalkaya’da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu’nun toplantısı, ailelerin katılımı nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı salonunda bulunan ekranlara, faciada yaşamını yitiren kişilerin fotoğrafının yer aldığı ve “Başka Canımız Yok” etiketinin yazılı olduğu görüntü yansıtıldı. Komisyon Başkanı AKP Milletvekili Selami Altınok, komisyonun açılışında komisyon çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Altınok’un konuşmasının ardından ailelere söz verildi.

YARGIYA GÜVEN SORUNU

Komisyona, “Yakınını kaybeden aile” olarak katılanlar arasında Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da yer aldı. Toplam 35 senesini yargıya verdiğini kaydeden Gençbay, Türkiye’de adalete olan güvenin giderek azaldığını belirtti. Acısını yaşamak isteyen insanların yangın ve iş müfettişi raporu okumak zorunda kaldığını kaydeden Gençbay, “Turizm Bakanlığı’nın yetkilerini araştırmanın peşine düştük? Bizim ne işimiz var burada? Sorun ne biliyor musunuz? Sorun aslında yargıya olan güven sorunu” dedi.

ORGANİZE KÖTÜLÜK

Gençbay, mesleğe başladığında yüzde 80 olan yargıya güvenin, bugün yüzde 20’ye kadar düştüğünün altını çizdi. Turizm Bakanlığı’nın, Çalışma Bakanlığı’nın, belediyenin ve il özel idaresinin görevini doğru yapmadığını söyleyen Gençbay, “Sonuçta, organize kötülük ortaya çıkmış” diye konuştu.

BAKAN ERSOY’A ELEŞTİRİ

Gençbay, “Organize kötülüğü yapmalarına yardım eden kamu görevlilerinin” ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u şu sözlerle eleştirdi:

“İkinci gün daha biz evlatlarımızı toprağa vermeden Turizm Bakanı bir televizyona çıkıyor, ‘Ben sorumlu değilim’ diyor ve bir sürü yönetmelik sayıyor. Ya, sen Turizm Bakanı mısın, kamu hukukçusu musun? Ben bunu Bolu Başsavcısına söyledim. Üç gün sonra evladımızın adli emanetteki eşyalarını almaya gittiğimizde bizi makamına çağırdı. Dedim ki ‘Sayın Başsavcım bu yargıyı etkileme değil de nedir?" Sen eğer sorumluysan zaten yargı senin yakana yapışır, sorumlu değilsen niye feryat ediyorsun?”

DOSYA YOK FİKİR BEYANI VAR

Geçbay, yangında yaşamını yitiren oğlunun eşyalarını almaya gittiğinde başsavcının odasına davet edildiğini belirterek, şunları anlattı:

“Yarım saat orada çay içiyorum, yarım saat sonra makam dinlenme odasından biri dalıyor içeriye, ‘Ben, bakanlığın şu üst düzey genel müdürüyüm’ diyerek. Aynı genel müdürü, aynı üst düzey bürokratı bu kardeşlerim, dosyayı Adalet Bakanlığı’na götürünce orada da görüyor. Ve bakıyoruz daha o tarihte bilirkişi raporu bile yayımlanmamışken bu üst düzey bürokrat âdeta bu dosya hakkında fikir beyan ediyor, ‘Burada ihmal vardır’ diyor.”