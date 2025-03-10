Açılım da işe yaramadı, AKP oyunu artıramıyor

Haber Merkezi

ORC Araştırma, 5-7 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 390 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 29,3 ile birinci parti olarak öne çıktı. AKP ise yüzde 28,9 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 8,3 oy alırken, DEM Parti’ye destek verenlerin oranı yüzde 7,8 olarak ölçüldü. Suriye’de Esad’ın devrilmesinden sonraki süreç ve İmralı süreci AKP’ye oy kazandırmadığı görüldü.

ORC’nin 21-25 Ocak araştırmasında AKP’nin oy oranının yüzde 29,3 olduğu görülürken; Mart ayındaki ölçümün son 3 ayın en düşük ortalaması olması dikkat çekti. Şirketin 2-7 Ocak tarihlerinde 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı anket çalışmasında ise AKP, yüzde 30,2 ile ilk sırada yer almıştı.



