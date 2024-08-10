Açılışa davet edilmeyen CHP'li Kış'tan tepki: Ayrımcılık politikasının örneği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Havalimanı'nın açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

13 yıllık bir sürecin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılan Çukurova Havalimanı'nın, AKP'nin zamanında bitiremediği projeler arasında yer aldığına dikkat çeken Kış, "Yılan hikayesine dönen bu proje, bugün nihayet hayata geçti. Kentimizin geleceği adına gecikmiş de olsa böylesine önemli bir projenin açılışı, Mersin ve bölgemiz için hayırlı olsun" dedi.

"AKP İKTİDARININ AYRIMCILIK POLİTİKASININ ÖRNEĞİ"

Kış, açılışa muhalefet milletvekillerinin davet edilmemesini eleştirerek, "Her şeyden önce, hem Mersin Milletvekili olarak, hem de TBMM Ulaştırma Komisyonu üyesi bir milletvekili olarak bu davetin yapılmamış olmasını, açık ve net olarak AKP iktidarının ayrımcılık politikasının bir örneği olarak tarihe geçeceğini vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İKLİMİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Kış, bu davetsizliğin Mersin'in iradesini yok saymak anlamına geldiğini belirterek, "AKP'nin bu tutumu, Mersin'de her zaman sağlamaya çalıştığımız birlik, beraberlik ve barış iklimine gölge düşüren bir yaklaşım olmuştur" şeklinde konuştu.

Son bir yıl içinde, TBMM başta olmak üzere, Mersin'de ve her platformda Çukurova Havalimanı'nın açılması için gerekli adımların atılması adına büyük bir mücadele verdiklerini belirten Kış, "Verilen sözlerin tutulması için verdiğimiz çabaların meyvesini aldık. Ancak bu süreçte Mersin'in seçilmiş milletvekillerinin açılışa davet edilmemesi kabul edilemez" dedi.

Kış, Mersinlilere seslenerek, "Çukurova Havalimanı da bizim, Mersin de bizim. Bundan sonra Mersinimize söz verilip bitirilmeyen, yarım bırakılan bütün projelerin takipçisi olacağız ve hizmete girmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.