Açılışını Erdoğan yapmıştı: Hastanenin tavanı çöktü, tahliye edilen 1 bebek öldü

Açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Anca bir bebek yaşamını yitirdi. Dekanlık bebeğin ölümünün yaşanan olayla bağlantılı olmadığını açıklarken, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, sıcak su borusunun patlaması nedeniyle çöktü, 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2020'de pandemi döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde dün gece tehlike atlatıldı.

8 BEBEK TAHLİYE EDİLDİ ANCAK BİRİ YAŞAMA TUTUNAMADI

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, tavandan geçen sıcak su tesisatında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tavan çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenidoğan ünitesinde tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak bir bebek yaşamını yitirdi.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Patlama yaşanan hastane pandemi döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılarak 31 Mayıs 2020'de açılmıştı.

Açılışa katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatak kapasiteli hastanenin yurt dışından gelecek hastalara da hizmet edebilecek durumda olduğunu belirterek, "Yurt dışından bir hasta geliyorsa, uçakla gelip hemen bir yaya mesafede hastaneye gelecek tedavisini olacak ve tedaviden sonra da yine uçakla buradan nereye gidecekse uluslararası ise uluslararası, ulusal ise ulusal olarak hemen ulaşabileceği menziline ulaşacaktır" demişti.

DEKANLIKTAN AÇIKLAMA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, bir bebeğin öldüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir" denildi. Açıklamada, "Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gr ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dekanlığı açıklaması şöyle:

"Yeşilköy’de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bugün saat 00:02’ de koridorda asma tavan üzerinden geçmekte olan sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana gelmiş ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile ortamda sislenme şeklinde buhar yayılımı oluşmuştur. Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana gelmiştir. Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber verilmiştir.

Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesi’ne küvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir.

Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gr ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."