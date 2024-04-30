Açılışını Erdoğan yapmıştı: Milyonlarca dolarlık garın yağmurda çatısı aktı

2016’da hizmete giren ve 235 milyon dolar harcanan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yağmurda çatısı aktı. Her yere kova ve uyarı levhası kondu.

235 milyon dolar harcanan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın yağmurda çatısı aktı.

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı 2016 yılında hizmete girdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış sırasında “Başkent’in sembol eserlerinden biri olacak” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, garın işletmecisi Kolin-Limak-Cengiz grubuna 14 yıl için 106 milyon yolcu garantisi verildi. Ancak 7 yılda garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamadığı için ödenen tutar 2023’te 53 milyon 516 bin doları buldu. Sözleşme gereği şirketlere yolcu başına 1,5 dolar+KDV garanti ödemesi yapılıyor.

Garın her yerine su kovaları konuldu.

Pazar günü Ankara’da yağan yağmurdan YHT Garı da nasibini aldı. Garın çatısından akan yağmur suları özellikle ana giriş kapılarının olduğu bölümde ve peronlara giden orta alanda etkili oldu. Çatıdan sızan yağmur suları görevliler tarafından temizlendi. Ancak sızıntı devam etti.

Islak zeminde yurttaşların kayıp düşmemesi için ana kapıların etrafına kırmızı şerit çekildi, sıra sıra kovalar konuldu. Garın tam ortasına da kovalar konuldu ve “Dikkat! Kaygan zemin” uyarısı bulunan tabela yerleştirildi. Garın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar “236 milyon dolarlık projenin çatısı akar mı” diye sordu.