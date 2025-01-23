Açılışını Mehmet Özhaseki yapmıştı: Seçim yatırımı 'Ülkü Yolu' 10 ayda çöktü!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘Yolumuz uluslararası standartlarda” diyerek 2024’ün Mart ayında açılışını yaptığı Edremit’teki ‘Ülkü Yolu’, hizmete açılmasının üzerinden daha bir yıl geçmeden çökmeye başladı.

Yoldan geçen bir hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Yan yatan araçtan kamyon sürücüsü şans eseri kurtuldu.

Kazanın meydana geldiği alanda ilk anda yapılan incelemeye göre, bölgedeki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yolun altındaki yağmur tahliye şebekesinde bir patlak yaşandı. Yolun eski ve zehir saçan asbestli borular üzerine inşa edildiği ortaya çıktı.

İller Bankası’ndan 02.09.2015’te BASKİ Genel Müdürlüğü’nün Edremit-Akçay-Zeytinli Kanalizasyon Hattına ilişkin gönderilen yazıda terfi merkezinde bulunan mevcut pompaların değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Terfi hattının bazı noktalarında negatif basınç oluştuğuna dikkat çeken İller Bankası, altyapının yenilenmesi koşulu ile projeye onay verileceğini yazdığı kaydediliyor.

ACİL KAMULAŞTIRMA KARARI

AKP'li Yücel Yılmaz’ın seçim öncesi “Vizyon Projesi” olarak duyurduğu Ülkü Yolu için Cumhurbaşkanlığı tarafından acil kamulaştırma kararı verilmişti. Seçim öncesi hızla yapılan projenin açılışına dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılmıştı.

Edremit bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltacağı iddiasıyla yapılan Ülkü Yolu, 7 kilometre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde.

AHMET AKIN “MAKYAJ BELEDİYECİLİĞİ” DEMİŞTİ

O dönemde Yılmaz'ın makyaj belediyeciliği yaptığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Makyaj belediyeciliğinin Balıkesir’e bir faydası olmadığını herkese gösterdi. 25 Şubat’ta açıkladığım, tüm Türkiye’nin izlediği projelerimi tek tek kopyaladı. Bu şehrin bir sürü sorunu var. Bunlar beş yıl önce de vardı. Niye çözmedin?” diye sormuştu.