Aciller doldu: Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor

Kış aylarıyla birlikte acil servislerdeki yoğunluk yeniden gündemde. Kış aylarıyla birlikte acil servislerdeki yoğunluk yeniden gündeme geldi. Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT), soğuk hava koşulları ve mevsimsel hastalıkların etkisiyle acil servislere başvurularda belirgin bir artış yaşandığını açıkladı.TÜAT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, özellikle kalp krizi, inme, solunum yolu enfeksiyonları ve buzlanmaya bağlı düşmelerin acil servis yükünü artırdığını söyledi.

Altınbilek, “Soğuk hava, damarların büzüşmesine ve tansiyonun yükselmesine yol açarak kalp krizi ve inme riskini yükseltiyor. Aynı zamanda kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılımını kolaylaştırıyor. Tüm bunlara bağlı olarak da acil başvurularında çok ciddi bir artış yaşanıyor” dedi. Kış aylarının en fazla yaşlı bireyleri etkilediğini belirten Altınbilek, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hipertansiyon, diyabet, KOAH gibi kronik hastalıkların varlığının yaşlıları daha savunmasız hale getirdiğini ifade etti. Bu durumun, yaşlı bireylerde hastalık seyrini çok daha hızlı ağırlaştırabildiğine dikkat çeken

Altınbilek, şöyle devam etti:

“Yaşlı hastalarda hafif enfeksiyonlar ya da küçük ısı değişiklikleri bile hızlı klinik kötüleşmeye yol açabiliyor. Özellikle yalnız yaşayan ya da yeterli ısınma ve sağlık hizmetlerine erişimi olmayan bireylerde hipotermi, dehidratasyon ve solunum problemleri daha sık görülüyor.”

YOĞUN BAKIM İHTİYACI ARTIYOR

Bu havalarda yoğun bakım ihtiyacı duyan hasta oranlarında da artış yaşandığını belirten Altınbilek, şöyle devam etti:

“Ağır zatürre vakaları, grip komplikasyonları, kalp yetmezliği alevlenmeleri ve sepsis gibi ciddi tablolar bu dönemde daha yaygın görülüyor. Acil servisler, yoğun bakıma yatması gereken hastalar için ilk stabilizasyonun sağlandığı kritik alanlardır. Yoğun bakım yatağı bulunana kadar hastalar acil servislerde ileri monitörizasyon, oksijen tedavisi ve solunum desteğiyle takip ediliyor. Bu nedenle acil servisler aynı zamanda geçici yoğun bakım işlevi de görüyor."

AŞILAMA KRİTİK

Aşılanmanın özellikle yaşlı hastalarda acil servis ve yoğun bakım ihtiyacını azaltmada büyük önem taşıdığını belirten Altınbilek, grip ve pnömokok(zatürre) aşılarının ağır hastalık gelişimini, hastaneye yatış oranlarını ve ölüm riskini azalttığını ifade etti. Doç. Dr. Altınbilek, grip ve soğuk algınlığının her zaman acil bir durum olmadığını belirterek, hafif vakaların evde istirahat, sıvı alımı ve semptomatik tedaviyle kontrol altına alınabileceğini söyledi. Yüksek ateş, ciddi nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç değişikliği veya kronik hastalıkların kötüleşmesi durumlarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve risk grubundaki bireyler için acil servise başvurulması gerektiğini vurgulayan Altınbilek, “Aşılanma, el hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanımı, dengeli beslenme ve gereksiz acil servis başvurularından kaçınmak, kış aylarında hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor” dedi.