Acımızı yaşamaya bile izin verilmiyor

Antep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan tek bina olan ve 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasını istinafa taşıyan ailelerin adalet bekleyişi sürüyor. Taşıyıcı kolonları kesildiği tespit edilen binanın girişindeki mağazanın sahibi Eyüp ve Faik Öğüt ile mağazanın önceki sahibi Necdet Alpay'ın beraat etmesine itiraz eden aileler, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen adalet peşinde olduklarını kaydediyor. İstinaf sürecinin ağır ilerlediğini belirten aileler BirGün'e konuştu.

KAÇAK KATLAR İÇİN CEZA ALMADILAR

Furkan Apartmanı'nda iki kızı, eşi ve komşularını kaybeden Özlem Taşdemir aileler adına yaptığı konuşmada, "40 bin konutun içinde sadece bir bina yıkıldı ve bunun sebebi dükkan sahiplerinin kolon kesmesi. Buna rağmen 19 Temmuz 2024’deki karar duruşmasında biz acılı ailelerin gözünün içine bakarak bu katillere beraat kararı verildi. Üstelik bu dükkanın asma katına 10 tane 1+1 yaşam alanı yapılmış ve Suriyelilere kiraya verilmiş ve bu insanlar hayatını kaybetti ama resmiyette kayıtlı olmadıkları için sayıları bile belli değil. Yani aslında o binada 51 kişiden fazla insan öldü. Ama bu katiller 1+1'lerden bile ceza almadılar. Müteahhitler halâ kaçak. Biz bu beraat kararını asla kabul etmiyoruz ve davayı istinafa taşıdık" dedi.

Sürecin çok yavaş ilerlediğini kaydeden Taşdemir, "Bandırma savcılığına verilen yeni bir ifade var. Bu ifadede ikinci alınan bilirkişi raporunu kendi lehine çıkarmaları için pahalı hediyeler alındığı, yemeklere götürüldüğü anlatılıyor. Fakat bununla ilgili de henüz kimsenin ifadesi alınmadı. Bu insanların arkasında Cumhurbaşkanına yakın isimler var. Bu yüzden süreç onların istediği gibi ilerliyor. Ama ucu kime dokunursa dokunsun biz bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yıkılan binamızın önünde halâ adalet nöbetimize de devam ediyoruz. Onlar hak ettiği cezayı alana kadar haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz acımızı bile yaşamadan adalet mücadelesine girdik. Artık adalet yerini bulsun bizler de çocuklarımızın mezarına gidebilelim istiyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

6 Şubat depreminde Antep Nizip'te yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar olmuştu. Binayla ilgili usulsüzlükler bilirkişi raporlarına yansımıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÖ) hazırlandığı raporda statik ve mimari projeye uyulmadığı, kaçak kat inşa edildiği, beton kalitesinin yetersiz olduğu, taşıyıcı kolonun kesildiği ve usule aykırı tadilat yapıldığı ortaya çıkmıştı.