Açlık felaket düzeyde

BM Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı’nın yayımladığı yıllık Küresel Gıda Krizi Raporu’na göre, İsrail’in saldırılarını sürdürürken insani yardımları da engellediği Gazze’de akut gıda güvensizliği en ağır aşama olan “felaket/kıtlık” seviyesine ulaştı.

Raporda, çatışmalar nedeniyle dünya genelinde açlık çeken insan sayısının üst üste 6 yıldır arttığı belirtildi. Raporda, 2024’te rapor kapsamında seçilen 65 ülke veya bölgeden 53’ünde 295,3 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığı ve bu sayının 2023’e kıyasla 13,7 milyon daha fazla olduğu bildirildi.

EN BÜYÜK ETKEN SAVAŞ

Yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının, 2024’te üst üste 6 yıldır artış gösterdiği vurgulanan raporda, akut gıda güvensizliğindeki en büyük etkenin “çatışma” olduğu ifade edildi. Raporda, 2024’te akut gıda güvensizliğinde 20 ülke veya bölgede yaklaşık 140 milyon insan için çatışmaların, 15 ülkede 59 milyon insan için ekonomik şokların ve 18 ülkede 96 milyon insan için aşırı hava olaylarının “ana etken” olduğu ifade edildi.

Öte yandan raporda, aralarında Afganistan, Kenya ve Ukrayna’nın bulunduğu 15 ülkede gıda güvenliği durumunda iyileşme görüldüğü belirtildi. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’na (IPC) göre en kötü seviye olan Aşama 5’te (fekaket/kıtlık) olan insan sayısının büyük ölçüde çatışmalardan dolayı 2023’e göre 2 kattan fazla arttığı aktarılan raporda, bu insanların yüzde 95’inden fazlasının Filistin (Gazze Şeridi) ve Sudan’da olduğuna dikkat çekildi.